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Британские СМИ назвали два неожиданных симптома "омикрона"

Британские СМИ назвали два неожиданных симптома &quot;омикрона&quot;

"Омикрон" дает ряд необычных симптомов, которые были гораздо менее характерны для дельта-штамма, об этом пишет британская газета Daily Express на основе данных приложения ZOE COVID Study, которое позволяет анализировать признаки заражения.

Авторы публикации указывают, что новая мутация SARS-CoV-2 может вызывать кашель, повышенную температуру, потерю вкуса и запаха - как и при предыдущих вариантах.

Но омикрон-штамм проявляется и необычным образом - через боль в спине и в мышцах, а также головокружении, причем они могут оставаться и после болезни, передает РИА Новости.

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