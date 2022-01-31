Британские СМИ назвали два неожиданных симптома "омикрона"

31 янв. 20:38

"Омикрон" дает ряд необычных симптомов, которые были гораздо менее характерны для дельта-штамма, об этом пишет британская газета Daily Express на основе данных приложения ZOE COVID Study, которое позволяет анализировать признаки заражения.

Авторы публикации указывают, что новая мутация SARS-CoV-2 может вызывать кашель, повышенную температуру, потерю вкуса и запаха - как и при предыдущих вариантах.

Но омикрон-штамм проявляется и необычным образом - через боль в спине и в мышцах, а также головокружении, причем они могут оставаться и после болезни, передает РИА Новости.