Целый арсенал нашли в квартире в Алматы

31 янв. 20:13

Масштабный склад оружия и боеприпасов нашли полицейские в квартире в Алматы, рассказал начальник управления комитета административной полиции Багланбек Айтпаев.

По его словам, в микрорайоне Шанырак-2 были задержаны четыре человека, по месту жительства которых были обнаружены и изъяты охотничье ружье, восемь пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от ручного противотанкового гранатомета, 12 гранат, два магазина автомата Калашникова, а также бронежилет и щит.

Айтпаев добавил, что с 19 января в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", во время него за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов были задержаны 189 человек, найдено и изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 спецсредств и боеприпасов.