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Турция подсчитала доходы от туризма

Турция подсчитала доходы от туризма

В минувшем 2021 году Турцию посетили более 30,3 млн путешественников, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88%, - сообщили в Минтуризма страны.

Доходы от туризма составили более $24,4 млрд, - говорится в докладе Статистического бюро Турции, опубликованном сегодня, передает РИА Новости.

Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из России - это 4 млн 694 тыс 422 туриста, число российских путешественников по сравнению с 2020 годом увеличилось на 120%.

Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия – более 3 млн человек, и Украина – более 2 млн отдыхающих.

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