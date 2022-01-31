Турция подсчитала доходы от туризма

31 янв. 20:13

В минувшем 2021 году Турцию посетили более 30,3 млн путешественников, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на 88%, - сообщили в Минтуризма страны.

Доходы от туризма составили более $24,4 млрд, - говорится в докладе Статистического бюро Турции, опубликованном сегодня, передает РИА Новости.

Больше всего отдыхающих в 2021 году прибыли в Турцию из России - это 4 млн 694 тыс 422 туриста, число российских путешественников по сравнению с 2020 годом увеличилось на 120%.

Вторую и третью позицию по числу туристов заняли Германия – более 3 млн человек, и Украина – более 2 млн отдыхающих.