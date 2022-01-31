Эрдоган: перестановки в правительстве - это норма

31 янв. 19:59

В правительстве Турции могут произойти новые перестановки, предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к нации по итогам заседания кабмина.

"Перестановки в кабинете министров - это норма, это эстафетная гонка. Мы можем провести и другие изменения для того, чтобы добиться поставленных целей к 2023 году", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 29 января глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль ушел в отставку, его место занял Бекир Боздаг, уже возглавлявший ведомство с 2015 по 2017 год.

Турецкий лидер также напомнил, что первый в рамках новой, президентской системы правления, кабинет министров был сформирован в 2018 году, с тех пор сменилось уже шесть министров.