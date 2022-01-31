Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех после расчистки

31 янв. 19:43

Дорожные службы разрешили движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию, для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 18.00 мск", - говорится в информации, передает "Интерфакс".

Ранее Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 16:50 мск 30 января. Сегодня утром ее открытия ожидали более тысячи грузовиков.