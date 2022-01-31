Оползень повредил дорогу на Сухумскую гору в Абхазии

31 янв. 19:39

Оползень сошел на участок дороги, ведущей на Сухумскую гору, такое сообщение опубликовано на сайте администрации абхазской столицы.

"В результате оползня обрушилось порядка 30 м дороги. Если вовремя не предпринять меры, велика вероятность, что обвал продолжится, что неминуемо приведет к преграждению возможности подниматься к телевизионной башне", - говорится в нем.

По словам замглавы администрации города Автандила Сурманидзе, место ЧП посетил мэр столицы, представители городских и республиканских служб уже осмотрели пострадавший участок, они определили круг необходимых работ.