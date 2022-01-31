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Вильфанд пообещал России "теплый февраль"

Вильфанд пообещал России &quot;теплый февраль&quot;

Погода в феврале будет теплее климатической нормы практически на всей территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура на всей территории страны, за исключением самого северо-востока, прогнозируется с положительной аномалией", - цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, кроме Приволжья, Урала, Сибири и западной части Якутии, на прочей территории погода будет около нормы, но на положительном фоне. Отрицательные аномалии ожидаются на Чукотке и на Камчатке.

Вильфанд уточнил, что "теплый февраль" не предполагает монотонности погоды - температура воздуха все-таки будет колебаться.

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