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Хорватские медики сообщили о новом подвиде "омикрона"

Хорватские медики сообщили о новом подвиде &quot;омикрона&quot;

В Хорватии зафиксированы первые пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2, - сообщили в Хорватском институте общественного здравоохранения.

"В Хорватии на сегодняшний день путем секвенирования (определение структуры штамма) подтверждено пять образцов положительных на [наличие] подварианта [штамма] "омикрон" BA.2", - отметили в учреждении, передает ТАСС.

Подробности различий в течении болезни не сообщаются, однако хорватские специалисты уверены: новая версия омикрон-штамма не должна поставить под вопрос эффективность существующих вакцин.

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