Хорватские медики сообщили о новом подвиде "омикрона"

В Хорватии зафиксированы первые пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2, - сообщили в Хорватском институте общественного здравоохранения.
"В Хорватии на сегодняшний день путем секвенирования (определение структуры штамма) подтверждено пять образцов положительных на [наличие] подварианта [штамма] "омикрон" BA.2", - отметили в учреждении, передает ТАСС.
Подробности различий в течении болезни не сообщаются, однако хорватские специалисты уверены: новая версия омикрон-штамма не должна поставить под вопрос эффективность существующих вакцин.