Азербайджан может сыграть ключевую роль в содействии нормализации израильско-турецких отношений

Соболезнования премьер-министра Израиля Нафтали Беннета наследному принцу Абу-Даби Мохаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по поводу недавней атаки йеменских повстанцев на объекты в ОАЭ свидетельствовали о том, что Ближний Восток изменился, пишет The Jerusalem Post.

Знаковые соглашения о нормализации отношений Израиля с арабскими государствами выходят далеко за рамки заявлений одного правительства другому. Будь то деловое сотрудничество на высоком уровне или отношения между народами, Авраамский договор убедительно продемонстрировал как важно дать миру шанс.

Теперь и Турция выказывает приверженность восстановлению отношений с Израилем. На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в феврале месяце ожидается визит президента Израиля Исаака Герцога в Турцию, отметив при этом, что и премьер Нафтали Беннет "также придерживается позитивного подхода" к восстановлению связей между странами. Эрдоган также поднял вопрос о возможности соглашения по газу между Израилем и Турцией. Через два дня после заявлений Эрдогана министру иностранных дел Израиля Яиру Лапиду позвонил его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, чтобы справиться о его здоровье после заражения коронавирусом.

В конце декабря Эрдоган провел встречу с членами Альянса раввинов мусульманских государств, на которой сказал, что Турция готова развивать с раввинами сотрудничество и назвал антисемитизм "преступлением против человечества". Эти заявления заслуживают внимания, если вспомнить критику Эрдоганом Израиля после инцидента с лайнером Mavi Marmara в 2010 году, который спровоцировал ухудшение израильско-турецких отношений.

Несмотря на подписание договора о нормализации отношений в 2016 году, Израилю не удалось помириться с Турцией до той степени, как происходит в случае с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Каждая эскалация в Газе, включая последнюю 11-дневную эскалацию конфликта в мае 2021 года, усиливала напряженность в отношениях между Израилем и Турцией и, по-видимому, возвращала страны к исходной точке в их усилиях по сближению.

Израиль по-прежнему с подозрением относится к налаживанию отношений с Турцией, но в связи с изменением ситуации на Ближнем Востоке напрашивается вопрос: почему бы не дать миру шанс?

Азербайджан, который поддерживает с Израилем тесное сотрудничество с 1992 года, может сыграть ключевую роль в содействии нормализации израильско-турецких отношений. Будучи одной из немногочисленных стран, имеющих прочные отношения как с Турцией, так и с Израилем, Азербайджан уже не раз демонстрировал свой потенциал в создании комфортных условий для различных участников мирного процесса.

В апреле 2021 года помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов провести трехсторонний саммит с Турцией и Израилем, отметив: "Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет их приветствовать". В Азербайджане считают, что Израиль и Турция "разделяют схожие интересы". "Мы считаем, что сотрудничество между ними также служит этим интересам. Азербайджан делает все возможное, чтобы улучшить эти отношения", - отметил Гаджиев.

Такие заявления объясняются пониманием азербайджанскими лидерами многочисленных преимуществ мира с Израилем. Но это не исключительно деловые отношения, в рамках которых Баку поставляет нефть, а Израиль - оружие, эти связи гораздо глубже и отражают широкомасштабное влияние Авраамского договора.

"Представители еврейской общины проживают на территории Азербайджана уже 2500 лет", - сказал генеральный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис, когда представители его организации в феврале побывали в Азербайджане. "На протяжении многих лет я встречался с азербайджанскими евреями в разных странах мира. Как здесь, в Баку, так и в Израиле, США и других странах. Общей чертой каждого из них является привязанность к Азербайджану. В стране, где большинство населения составляют мусульмане, все живут вместе, как семья, в дружеской обстановке".

В Турции евреи живут также более двух тысяч лет. И, несмотря на дипломатическую напряженность последних лет, Израиль и Турция поддерживают прочные экономические отношения: в ноябре 2021 года объемы турецкого экспорта в Израиль достигли рекордного месячного значения в $595 млн. Существует основа для дальнейшей нормализации отношений между Израилем и Турцией, и Авраамский договор показал, что усилия того стоят. Дав шанс миру с Турцией, Израиль и его сторонники выразили бы вотум доверия продолжающейся трансформации региона.