Меликов заявил о верном определении приоритетов развития Дагестана

31 янв. 18:59

Власти Дагестана сумели верно определить приоритеты развития республики, благодаря чему удалось значительно нарастить туристический поток, об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

"Новый импульс получило в республике развитие целого ряда отраслей, в том числе туризм демонстрирует неплохие показатели: за 2021 год турпоток составил свыше 1 млн человек, что на 30% превышает уровень 2020 года. Это свидетельствует о том, что приоритеты, определенные совместно, - они правильные", - приводит слова политика его пресс-служба.

Поэтому, указал Меликов, необходимо заняться закреплением этих приоритетов и обеспечением нормальных условий, которые гарантировали бы социально-экономическое развитие республики.

Ранее сообщалось, что на конец августа 2021 года Дагестан посетили порядка 820 тыс человек, в то время как за весь 2020 год в республику прибыло 840 тыс туристов.