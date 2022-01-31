Коронавирус сразил премьера Канады

31 янв. 18:48

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом, - сообщил он сегодня в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе, соблюдая рекомендации в области общественного здравоохранения", - сообщил Трюдо, передает РИА Новости.

Объявив о болезни, канадский премьер призвал всех жителей страны вакцинироваться от COVID-19.

Ранее Трюдо ушел на пять дней карантина после контакта с человеком, больным COVID-19.