Стало известно, когда партия Пашиняна назовет своего кандидата на пост президента

Представитель парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Овик Агазарян рассказал, когда станет известно имя кандидата от нее на пост президента.
По его словам, этот вопрос в числе прочих поднимался на закрытом заседании, которое прошло в здании Национального собрания Армении.
Парламентарий уточнил, что желающим узнать имя кандидата в президенты придется подождать неделю.
"Срок истечет и станет ясно, кто кандидат", - цитирует его NEWS.am.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что "Гражданский договор" выбрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.