Стало известно, когда партия Пашиняна назовет своего кандидата на пост президента

31 янв. 18:37

Представитель парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Овик Агазарян рассказал, когда станет известно имя кандидата от нее на пост президента.

По его словам, этот вопрос в числе прочих поднимался на закрытом заседании, которое прошло в здании Национального собрания Армении.

Парламентарий уточнил, что желающим узнать имя кандидата в президенты придется подождать неделю.

"Срок истечет и станет ясно, кто кандидат", - цитирует его NEWS.am.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что "Гражданский договор" выбрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.