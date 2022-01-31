Минобороны Турции призвало соблюдать Конвенцию Монтре

31 янв. 18:29

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сегодня заверил, что его страна будет в полной мере соблюдать положения Конвенции Монтре о статусе проливов на фоне напряженности вокруг Украины.

"Статус проливов (правила прохода кораблей черноморских и нечерноморских стран), который установлен конвенцией, приносит пользу всем сторонам. В нынешних условиях и речи не идет о том, чтобы отказываться от этой конвенции. Что касается черноморского диалога, то Турция делает все, что должна. Мы продолжим наш диалог с Россией и Украиной и будем выполнять обязательства перед НАТО", - цитирует министра телеканал ТРТ, передает ТАСС.