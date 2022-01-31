Азербайджан применяет систему искусственного интеллекта для авиаразведки мин, оставленных армянскими оккупантами

Правительство Азербайджана объявило о планах по очистке 40 тысяч гектаров земель на освобожденных территориях страны в 2022 году от наземных мин в соответствии с планом действий по разминированию, принятым Кабинетом министров, пишет Сaspian News.

По словам руководителя аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова, в 2022 году разминирование в Азербайджане охватит в два раза больше территорий, чем в предыдущем году. "Основной целью мероприятий по разминированию является создание благоприятных условий на освобожденных территориях, реинтеграция территорий в экономический оборот, развитие туристического сектора и горнодобывающей промышленности", - сказал Мамедов, добавив, что населенные пункты будут восстановлены и реконструированы для возвращения людей.

По словам Мамедова, в Агдамском районе Азербайджана, где неразорвавшихся боеприпасов больше, чем на других освобожденных территориях, внедряется новая система разминирования. "Мы начали применять систему на основе искусственного интеллекта для авиаразведки мин. Азербайджан является одной из первых стран, использующих этот подход. Система позволяет точно определять местонахождение мин", - добавил Руфат Мамедов.

В Агдамском районе построили новый мобильный полевой лагерь для саперов. Он состоит из общежития, столовой, прачечной, склада, офиса и медпункта, а также специальных мест для содержания собак-поисковиков и ремонта оборудования и транспортных средств. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) планирует использовать лагерь для расширения масштабов операций по разминированию. Мобильный лагерь контейнерного типа может перемещаться в другие районы в зависимости от места проведения работ.

Карабахский регион, международно-признанная территория Азербайджана, был заминирован во время почти 30-летней оккупации Арменией с начала 1990-х годов. Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. Кровопролитная война продолжалась до прекращения огня в 1994 году. Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 тысяч азербайджанцев было убито, а один миллион был изгнан с со своих земель в результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией.

27 сентября 2020 года многолетний конфликт разгорелся с новой силой после того, как силы Армении, дислоцированные на оккупированных землях Азербайджана, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе контрнаступательных операций, длившихся 44 дня, азербайджанские силы освободили от почти 30-летней армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным 9-10 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией. Согласно документу, Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Вскоре после войны правительство Азербайджана начало широкомасштабные операции по разминированию освобожденных земель, чтобы возродить регион и вернуть вынужденных переселенцев на родные земли.

Вскоре после окончания боевых действий в ноябре 2020 года ANAMA направило туда своих специалистов и новейшую технику турецкого, британского, словацкого и хорватского производства. Некоторые зарубежные страны, в том числе Франция, заявили о планах оказать финансовую помощь в разминировании операций в Азербайджане. Великобритания выделила полмиллиона фунтов стерлингов на эти цели.

По данным Агентства по разминированию, за последний год на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 41503 фугаса различных типов и неразорвавшихся боеприпасов на площади 20165 га. Агентство завершило 46 из 55 проектов по разминированию, назначенных правительством.

В 2021 году ANAMA получило 20 миноискателей в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с американской некоммерческой организацией Marshall Legacy Institute (MLI). К 2023 году агентство получит еще десять собак. Министерство обороны Великобритании организует учебные курсы по обезвреживанию боеприпасов - уровень 3 (EOD3) для 15 специалистов ANAMA. Британская консультативная группа по горнодобывающей промышленности (MAG) проведет практическое и теоретическое обучение для вновь нанятых руководителей ANAMA.

Между тем операции по разминированию столкнулись с проблемами из-за отказа Армении передать карты районов, где установлены наземные мины. Азербайджан получил от Армении карты минных полей некогда оккупированного Агдамского, Фузулинского и Зангиланского районов, в которых, как сообщается, указаны координаты в общей сложности 189 тысяч противотанковых и противопехотных мин. Недавно Арменией были предоставлены минные карты других освобожденных территорий Азербайджана. В обмен на карты Баку освободил десятки армянских диверсантов, задержанных на территории Азербайджана после прекращения огня. Однако президент Ильхам Алиев заявил, что точность этих карт не превышает 25 процентов. Официальные лица в Баку убеждены, что спрятанные Арменией карты могли бы помочь обезвредить не менее миллиона противопехотных мин, установленных на некогда оккупированных азербайджанских землях.

Представители Агентства по разминированию отметили, что обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, боеголовок и ракет в зонах боевых действий может занять 5-6 лет, в то время как для заминированных территорий потребуется около 10-13 лет.