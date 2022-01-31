Человек погиб при ремонте самолета в Минводах

31 янв. 18:19

Сотрудник аэропорта Минеральных Вод получил смертельную травму во время технического обслуживании самолета, такое сообщение распространила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В нем говорится, что, по предварительным сведениям, 28 января при осмотре воздушного судна была обнаружена неисправность передней стойки шасси.

"При выполнении работ по устранению неисправностей 29 января 2022 года был смертельно травмирован работник обслуживающей организации", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В связи с трагедией будет проверено исполнение законодательства об охране труда, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.