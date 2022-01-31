Асад призвал ЛАГ наладить рациональный диалог

31 янв. 18:13

Странам арабского мира следует наладить рациональный диалог в интересах их народов, - заявил сегодня на встрече с прибывшим в сирийскую столицу министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди президент Сирии Башар Асад.

Арабским странам необходимо "заложить основы системы политических отношений и вести рациональный диалог, основанный на интересах народов", а для понимания и адекватной оценки изменений, происходящих в арабском обществе, руководителям арабских государств требуется "скорректировать политический подход и мышление, исходя из интересов и позиций этих государств на международной арене", - отметил Асад, передает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

Напомним, после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Лига арабских государств (ЛАГ) приняла решение приостановить членство республики в региональном сообществе, а многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска, закрыв свои дипломатические представительства.