Школьников отправили с каникул на дистант в Ингушетии

31 янв. 17:56

Школьники Ингушетии с 3 по 5 февраля будут учиться дистанционно, такой приказ издан региональным Минобрнауки по решению оперштаба, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"В связи с высоким риском развития заболевания у детей, были приняты меры по продлению изоляции для обучающихся Ингушетии", - говорится в сообщении.

Напомним, власти республики приняли решение перенести на зиму весенние каникулы, школьники отдыхали с 25 января по 2 февраля.

"Важно обезопасить наших детей с минимальным ущербом для образовательного процесса. Сейчас показатели роста распространения COVID-19 такие, что мы вынуждены уберечь их от контактов, но каникулы не могут продолжаться так долго, это негативно скажется на успеваемости наших ребят" - пояснил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, решение относительно того, как школьники будут учиться на следующей неделе, будет приниматься в соответствии с эпидситуацией.