Из горящей столичной 12-этажки спасли семерых детей

31 янв. 17:44

Сегодня вечером столичным огнеборцам удалось спасти семерых детей и пятерых взрослых при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы, - рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Сообщение о возгорании в квартире 12-этажного жилого дома на улице Большая Академическая поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 16:09. Прибывшие пожарные вывели с верхних этажей 12 человек (из них 7 детей), все они переданы медикам для проверки состояния", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже – горели личные вещи и мебель на площади 10 кв м. В 16:33 пожар был локализован, а в 16:43 - полностью ликвидирован, - добавили в столичном МЧС.