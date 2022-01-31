Ростовских подростков начали прививать от коронавируса

31 янв. 17:35

В Ростове-на-Дону стартовала прививочная кампания подростков против коронавируса, - сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В нашем городе стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса", - написал он в Instagram, передает РИА Новости.

Детей до 14 лет будут прививать только на добровольной основе с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии собственного письменного согласия ребят, уточнил он, добавив: вакцина подросткам будет вводиться, как и у взрослых, в два этапа с промежутком в 21 день.

Напомним, на прошлой неделе власти Ростовской области сообщили, что в регион поступила первая партия вакцины "Спутник М" - 2,4 тыс доз.