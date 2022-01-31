Две группировки автоворов уничтожены в Грузии

31 янв. 17:19

Шестерых подозреваемых в участи в двух преступных группировках, действовавших в Поти и Кутаиси, задержаны в Грузии, такое сообщение распространило МВД страны.

По его данным, в Поти были задержаны трое молодых людей 21-22 лет, которые сегодня обокрали несколько грузовиков, припаркованных на разных улицах города.

В Кутаиси занимались трое нет же преступления совершали совершеннолетние: следствие установило, что 29 января они обокрали пять машин на улице Харебава, передает Sputnik Грузия.

Юношам по 14-15 лет, они дали признательные показания.

Часть изъята похищенного изъята как вещественные доказательства.

Подозреваемым грозит лишение свободы от четырех до семи лет.