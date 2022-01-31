Коронавирус отправил на удаленку ставропольских младшеклассников

31 янв. 17:15

Из-за участившихся случаев заражения детей ученики ставропольских школ с первого по восьмой класс переходят на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Распространение "омикрона" на Ставрополье ощущается все сильнее. Заболеваемость растет, в том числе и среди детей. В связи с этим приняли решение о переводе учеников 1-8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает РИА Новости.

Что касается каникул, то они начнутся сразу после дистанционки и продлятся с 10 по 16 февраля.

"В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса обучение после отдыха продолжится дистанционно", - добавил Владимиров.

Также глава региона поручил Минздраву Ставрополья проработать возможности для открытия отдельного COVID-госпиталя на 100 коек для лечения детей, а также на 800 коек увеличить "взрослый" коечный̆ фонд.