31 янв. 16:58

Эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал сообщил, что Европу может ожидать энергетический кризис, если введет против России санкции.

"Евросоюз может прекратить поставки российского газа в качестве ограничительной меры. Однако континент сильно зависит от дешевого и доступного топлива из этой страны", - сказал он.

Бансал считает, что санкции от Брюсселя приведут к тому, что Европа будет закупать дорогое сырье с Ближнего Востока и доставлять его танкерами. По его словам, это обернется головной болью для Евросоюза.

Он также подчеркнул, что любые действия, направленные против Москвы, способны подорвать энергетическую безопасность всей Европы.

Кроме того, эксперт добавил, что отключение России от SWIFT не только не возымеет эффекта, но и побудит многие другие государства искать альтернативные платежные системы. Так, он сказал о готовности Китая к такому развитию событий.