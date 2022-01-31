Морские круизы в Турцию и Египет запустят весной из Сочи

31 янв. 16:55

В Сочи со 2 апреля откроется международное круизное сообщение, по вечерам из порта российского курорта можно будет отправиться в Турцию и Египет.

"До недавнего времени у российских туристов была возможность приобретать круизы только у иностранных компаний с выходом из зарубежных портов.<...> Смена пассажиров в российском порту исключает многие неудобства, значительно снижает и риски, и стоимость самого путешествия", - сообщил директор по продажам и маркетингу "Астория Гранде" Игорь Глухов.

В сезоне весна-осень 2022 года лайнер "Астория Гранде" на 1,4 тыс человек предложит четыре маршрута. В апреле можно будет отправиться в круиз на 14 дней с посещением Стамбула, Чанаккале, Чешме, Александрии, Бодрума, Кушадасы и других средиземноморских портов.

"Открытие новой регулярной круизный линии на лайнере "Астория Гранде" является важным шагом в деле дальнейшего развития туристический возможностей Сочи и всего юга России. Запуск новой линии также будет содействовать созданию новых рабочих мест", - указал гендиректор АО "Морпорт Сочи" Владимир Декунов.