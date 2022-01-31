Отказ выйти замуж стоил уроженке Киргизии лица

31 янв. 16:41

Житель Стамбула нанес 28-летней киргизке несколько ножевых ранений в области шеи и лица из-за того, что она отказалась выйти за него замуж, сообщает агентство Haberler.

Инцидент произошел 17 января в одном из отелей, который располагался в стамбульском районе Умрание. Там сотрудники полиции нашли девушку, у которой были порезаны лицо и шея.

Как заявил на допросе находившийся рядом с ней мужчина по имени Кадир, она хотела покончить с собой. По его словам, он пытался спасти девушку, но она убегала от него, крича, что ненавидит.

При этом пострадавшая опровергла показания, подчеркнув, что знает 40-летнего Кадира около трех месяцев и часто ссорилась с ним, так как не хотела с ним более серьезных отношений. В результате мужчина отобрал паспорт у киргизки, чтобы оформить брак принудительно, а затем напал на нее с ножом.

В настоящее время девушка проходит лечение в одной из городских больниц. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".