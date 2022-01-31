Джонсон проведет разговор с Путиным и встретится с Зеленским

31 янв. 16:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

По его словам, цель разговора - обсуждение ситуации вокруг Украины.

Как ожидается, 1 февраля британский премьер посетит Украину, где проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Вместе с Джонсоном туда отправится министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы добиться деэскалации напряженности на границе Украины и России.