Бесплатные обеды для учеников младших классов появятся в двух регионах Узбекистана

31 янв. 16:25

В Узбекистане учеников 1-4 классов школы станут обеспечивать бесплатным питанием, однако нововведение коснется не всех регионов.

Согласно поручению президента Шавкат Мирзиеева (указ "О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы"), будут обеспечены бесплатным питанием (завтраком или обедом) учащиеся младших классов школ в Каракалпакстане и Хорезмской области. Питание для детей будет оплачено из средств государственного бюджета.

Ответственные ведомства в течение двух месяцев должны внести в Кабинет Министров Узбекистана проект постановления по организации обеспечения с 1 апреля 2022 года бесплатным питанием учащихся первых–четвертых классов.