"Мокрый песок" принес Грузии приз европейского кинофестиваля

31 янв. 16:05

Художественный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани отмечен наградой на швейцарском кинофестивале Solothurn Film Festival.

Драма "Мокрый песок" получила премию Prix de Soleure в размере 6 тыс франков. Фильм получил высокую оценку жюри за "нежность и ясность, использованные в фильме для преодоления и разрушения табу без малейшего колебания" и за отличную режиссуру.

По сюжету фильма, в маленькой деревне на побережье Черного моря самоубийство совершает местная жительница. Ее внучка приезжает на похороны и обнаруживает паутину лжи, опутавшую деревню, где бабушке приходилось скрывать свою любовь.

Ранее "Мокрый песок", созданный совместно Швейцарией и Грузией, получил приз международного кинофестиваля в Локарно за лучшую мужскую роль (Гия Агумава).