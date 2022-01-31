Окружение Путина вошло в новый список санкций

31 янв. 15:53

США составил список якобы близких к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении против которых могут быть введены санкции из-за украинского кризиса. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как пишет издание, американцы совместно с союзниками планируют ввести санкции против ряда чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров госкомпании, а также членов их семей.

"Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - заявил высокопоставленный источник в Белом доме.

При этом он не назвал имена россиян, которые оказались в новом санкционном списке, но подчеркнул, что многие могут быть "особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом".