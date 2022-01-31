Министр иностранных дел Великобритании намерен посетить Москву на следующей неделе

31 янв. 15:40

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава Миноброны Бен Уоллис планируют приехать в Москву. Об этом этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Лиз Трасс собирается на следующей неделе, министр обороны Бен Уоллес также <...> собирается в Москву", - цитирует дипломата ТАСС.

Он также сообщил, что недавние публикации в британской прессе высказываний Трасс и Уоллеса с угрозами в отношении России являются попытками "наработать силовые позиции" перед переговорами в Москве.

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон допускает, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.