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Министр иностранных дел Великобритании намерен посетить Москву на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании намерен посетить Москву на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава Миноброны Бен Уоллис планируют приехать в Москву. Об этом этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Лиз Трасс собирается на следующей неделе, министр обороны Бен Уоллес также <...> собирается в Москву", - цитирует дипломата ТАСС.

Он также сообщил, что недавние публикации в британской прессе высказываний Трасс и Уоллеса с угрозами в отношении России являются попытками "наработать силовые позиции" перед переговорами в Москве.

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон допускает, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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