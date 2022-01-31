Оставленный в прошлом году на лечение в больнице Алматы малыш не может дождаться родителей

31 янв. 15:39

Родители из Алматы не забрали своего малыша, которого оставили на лечение в детской городской клинической больнице №2 с сентября прошлого года, полиция и врачи не могут установить с ними связь. Об этом рассказала фолловер Instagram-группы @zhaloby.almaty.

"Во второй детской больнице остался без присмотра ребенок двух лет. Находится там с сентября, и родители его оттуда не забирают. Об этом сообщила мне знакомая, работающая там", - заявила автор сообщения.

При этом отмечается, что юрист больницы, в котором находится ребенок, не решил вопросы с определением статуса малыша.

Глава отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы Жанна Шонжанова сообщила, что 22 сентября в городе был задержан мужчина с ребенком. При нем не было документов, но он заявил, что приехал в город из Жамбылской области. "Мать ребенка бросила, уехала в неизвестном направлении, а ему с ребенком проживать было негде. При этом он сказал, что ребенок не документирован. Мать не делала документы", - добавила она.

Далее Жонжанова сказала, что в связи с возможной угрозой здоровью и жизни малыша полиция определила его на лечение больницу.

"Далее этот материал вынесли на комиссию по делам несовершеннолетних. Там отец пообещал, что пока ребенок побудет в больнице, он сделает документы и найдет жилье. После этого он пропал. Наши сотрудники неоднократно выезжали в район, где мужчина проживал, искали, но все безрезультатно", - уточнила сотрудник ведомства.

Кроме того, она подчеркнула, что полиция не оставляет попыток разыскать родителей ребенка.

"В ближайшее время орган опеки Ауэзовского района подпишет акт "О присвоение имени". После получения данного акта документы ребёнка будут сданы в РАГС (загс) для получения свидетельства о рождении. После данных мероприятий ребенок будет переведен в специализированный дом ребенка. В настоящее время ребенок находится под постоянным присмотром. За ним ухаживают, обеспечивают всем для него необходимым", - сообщили в Управлении общественного здоровья города.