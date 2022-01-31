В Киргизии обнаружен цветок, содержащий вещество, уничтожающее рак

31 янв. 15:27

В длинноножковом весеннике, произрастающем в Киргизии, ученые выявили набор из нескольких молекул, который способен бороться раком, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Открытие сделали биологи из России и Китая, статья опубликована в журнале IJMS.

"В отличие от остальных групп соединений, которые часто встречаются в растительном мире и достаточно хорошо изучены, хромоны и кумарины имеют ограниченное распространение и небезынтересны для фармакологии. Например, кумарины из длинноножкового весенника (Eranthis longistipitata) проявляют антиоксидантную и противоопухолевую активность", - сообщил старший научный сотрудник Томского государственного университета Андрей Эрнст.

В листьях весенника ученые нашли сразу несколько подобных полезных молекул. Этот цветок произрастает в степях Киргизии и относится к числу представителей семейства лютиковых. Обнаруженные в листьях, соцветиях и побегах весенников молекулы обладают мощными противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Ученые продолжат изучать длинноножковый весенник и прочих представителей семейства лютиковых, чтобы выяснить, целесообразно ли культивировать эти растения ради кумаринов и хромонов.