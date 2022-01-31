Британские санкции против российских миллиардеров: в чем опасность?

Британское издание The Times сообщило, что Лондон готовит жесткие санкции против Москвы. Они могут коснуться активов людей и организаций, имеющих стратегическое значение для российской экономики. Этим людям будет запрещен въезд на Туманный Альбион, а их активы будут заморожены. Речь идет о российских крупнейших бизнесменах и энергетических компаниях.

Глава британского МИД Элизабет Трасс говорит, что собственность русских бизнесменов в Лондоне могут конфисковать. Конкретных имен госпожа Трасс не называет, но потенциальный список понятен. Тут и Роман Абрамович с футбольным клубом "Челси", и Алишер Усманов с клубом "Эвертон". На самом деле, список олигархов, против которых могут ввести в Британии санкции, лежит на столе с 2018 года. В перечень британских спецслужб входят названные Усманов и Абрамович, а также Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Вместе с бизнесменами в списке присутствует председатель совета директоров госкорпорации "Роснефть" Игорь Сечин.

Что касается энергетической сферы, то здесь британцы хотят расправиться с "Северным потоком-2". Газопровод по дну Балтики из России в Германию, по мнению англичан, может быть использовано Москвой как политическое оружие. Ведь в случае запуска "Северного потока-2" России не нужен будет транзит газа через Украину, и якобы у Владимира Путина будут развязаны руки против Киева. Звучит это, конечно, странно на фоне дефицита газа и постоянного роста цен в Европе.

В целом вся угроза санкций связана именно с Украиной. Британские политики вместе с американскими уже с осени пугают Европу вторжением русских танков в Днепропетровск и Харьков. В своем антироссийском рвении британцы дошли до того, что уже решают не только за себя, но и за Германию. Трасс без стеснений заявляет, что в случае российского вторжения Германия откажется от "Северного потока-2".

Такие жесткие угрозы вызывают недоумение. Ведь еще в конце прошлой недели появилась новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет увидеться с Владимиром Путиным и снять напряженность вокруг Украины. Сегодня мы читаем, что ради улучшения отношений Джонсон поручил своим министрам обороны и иностранных дел в ближайшие дни отправиться в Москву. Это действительно разумный подход. Нужно разговаривать, вести диалог. Но прямо в этой же новости сказано, что Лондон планирует удвоить численность британских войск в Эстонии. За несколько дней до этого британцы отправили Украине 2000 противотанковых ракет NLAW и инструкторов для обучения украинских войск. Призывая к диалогу и к дружбе, британцы достают из-за пазухи дубинку.

Если обратиться к истории, то станет ясно, что ничего удивительного в поведении Лондона нет. Британские спецслужбы всегда боролись против роста влияния Российской империи. Это они убили Павла I, желавшего отправить войска в Индию. Это они мешали продвижению России в Средней Азии, Иране, Закавказье и Афганистане в рамках "большой игры". Именно англичане оккупировали части российской империи. Именно они постоянно сталкивали нас с Османской империей, в итоге развалив и турецкое и наше государство. Наконец, НАТО, которое постоянно расширяется и проглатывает наших бывших союзников, создали именно англичане после Фултонской речи Уинстона Черчилля.

Британия заинтересована в запугивании и ослаблении своего исторического противника. Другой вопрос – получится ли это сделать. Судя по тому, что условием санкций является российское вторжение на Украину, это маловероятно. Россия на намерена вторгаться в Украину. За исключением сценария, при котором англичане провоцируют ВСУ на жесткую карательную операцию против Донбасса, на которую Москва отреагирует. Если британцы нанесут, так сказать, превентивный удар, то "Северному потоку-2" он не угрожает. Судьба этой трубы зависит от немцев, и даже Джо Байден дал зеленый свет на его запуск. Что касается санкций против миллиардеров, то здесь эффект будет больше политический, чем экономический. Мало что изменится из-за того, что британцы экспроприируют дачу Алишера Усманова или запретят Дерипаске ездить в Лондон. Возможно, это немного пошатнет рубль, но точно не обвалит российскую экономику.

С другой стороны, наказание владельцев английских клубов – это выстрел себе же в ногу. Российский бизнес может перебраться в другие страны, а еще лучше – в Россию. Лондон как финансовый центр потеряет свою привлекательность. Возможно, угрожая санкциями, британцы хотят внести раскол в российскую элиту и настроить бизнесменов против Путина. Но здесь шансы также невысоки, поскольку власти РФ уже пережили санкции ЕС и США, сохранив монолитность.