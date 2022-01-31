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Нельзя допустить героизации пособников фашизма на территории России

"Вестник Кавказа"
Нельзя допустить героизации пособников фашизма на территории России

Вчера много шума наделало заявление президента Союза армян России (САР) Ара Абрамяна, озвученное после показа в Молодежном центре САР фильма про нацистского преступника Гарегина Нжде, которого Абрамян назвал "яркой личностью со сложной судьбой, чье имя вписано в историю не только Армении, но и России".

Минуй нас пуще всех печалей участие таких личностей судьбе России. Демонстрация фильма о нацистском пособнике вызвала естественный негативный резонанс, правда, глава САР назвал его "дешевыми провокациями с целью вовлечения нас [вероятно, армян России] в конфликтные ситуации".

Представляется, однако, что провокацией был как раз инициированный Союзом армян России показ фильма, в котором идеолога армянского националистического движения Гарегина Тер-Арутюняна представляют как героя.

Возмущение этим фактом выразили российские общественники, а также Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России (МААР) . После заявления Абрамяна в СМИ и социальных сетях развернулись острые дискуссии. У многих вызвали недоумение слова главы Союза Армян России: "Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других". Не все поняли, о законах какой страны идет речь. Так, в РФ работает Федеральный закон от 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", в котором говорится о борьбе с проявлениями фашизма. Показательно также, что чуть больше месяца назад, в декабре минувшего года, Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма.

Все это напрямую касается раскручивания фигуры Гарегина Нжде и может быть расценено не иначе как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.

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