Нельзя допустить героизации пособников фашизма на территории России

Вчера много шума наделало заявление президента Союза армян России (САР) Ара Абрамяна, озвученное после показа в Молодежном центре САР фильма про нацистского преступника Гарегина Нжде, которого Абрамян назвал "яркой личностью со сложной судьбой, чье имя вписано в историю не только Армении, но и России".

Минуй нас пуще всех печалей участие таких личностей судьбе России. Демонстрация фильма о нацистском пособнике вызвала естественный негативный резонанс, правда, глава САР назвал его "дешевыми провокациями с целью вовлечения нас [вероятно, армян России] в конфликтные ситуации".

Представляется, однако, что провокацией был как раз инициированный Союзом армян России показ фильма, в котором идеолога армянского националистического движения Гарегина Тер-Арутюняна представляют как героя.

Возмущение этим фактом выразили российские общественники, а также Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России (МААР) . После заявления Абрамяна в СМИ и социальных сетях развернулись острые дискуссии. У многих вызвали недоумение слова главы Союза Армян России: "Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других". Не все поняли, о законах какой страны идет речь. Так, в РФ работает Федеральный закон от 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", в котором говорится о борьбе с проявлениями фашизма. Показательно также, что чуть больше месяца назад, в декабре минувшего года, Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма.

Все это напрямую касается раскручивания фигуры Гарегина Нжде и может быть расценено не иначе как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.