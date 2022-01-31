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Старшие классы школ Петербурга переведены на дистанционное обучение

Старшие классы школ Петербурга переведены на дистанционное обучение

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки со 2 февраля на дистанционное обучение переводятся все учащиеся 7-11 классов.

"С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается", - сообщает пресс-служба администрации губернатор города.

Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

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