Старшие классы школ Петербурга переведены на дистанционное обучение

31 янв. 15:05

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки со 2 февраля на дистанционное обучение переводятся все учащиеся 7-11 классов.

"С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается", - сообщает пресс-служба администрации губернатор города.

Решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.