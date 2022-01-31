Граница между Узбекистаном и Таджикистаном превратится в зону свободной торговли

31 янв. 14:56

Огромный торговый центр появится на узбекско-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь главы Ферганской области Узбекистана Дилмурод Джумабоев.

"Зона свободной торговли будет построена на площади 5 га. Здесь планируется построить большой торговый центр. Торговые площади будут переданы бизнесменам и предпринимателям двух соседних стран", - приводит его слова Sputnik Узбекистан.

Уточняется, что ТЦ планируется возвести около городов Канибадам и Исфара Согдийской области Таджикистана, граничащей с Бешарыкским районом Ферганской области Узбекистана.

Джумабоев уверен, что проект значительно укрепит торговые связи двух государств, а также позитивно скажется на взаимоотношениях между гражданами Таджикистана и Узбекистана.