Ильхам Алиев: фашизм вновь поднимает голову в Армении 

31 янв. 14:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с визитом в Гяндже, заложил фундамент Мемориального комплекса на месте теракта, осуществленного армянскими войсками во время Отечественной войны Азербайджана. В интервью АзерТАдж он подчеркнул, что находиться рядом с этими разрушенными домами очень тяжело для каждого азербайджанца.

"Во время Второй Карабахской войны Гянджа неоднократно подвергалась бомбардировкам со стороны преступной армянской армии. На город было сброшено 13 ракет, 8 из них, разорвавшись, к сожалению, положили конец жизни людей, а пять ракет не разорвались. Это в свою очередь демонстрирует, в каком состоянии находилась армянская армия. Но наши граждане, погибшие в результате этого вероломного обстрела, должны были жить. Среди них были дети, женщины, пожилые люди, погибли 6 детей. Только в Гяндже в результате вероломного обстрела погибли, стали жертвами армянского фашизма 26 гражданских лиц. Гянджа обстреливалась ракетами "Точка-У", "СКАД"", - сказал он.

"Когда мы говорили об этом, армянская сторона отрицала. А потом лживая армянская пропаганда придумала очередную небылицу, заявив, что Азербайджан сам обстреливает свои города. Посмотрите, какая низость и бессовестность. Точно так же армяне в свое время говорили, что азербайджанцы сами учинили Ходжалинский геноцид. Армяне и на сей раз, как говорится, стали жертвой собственной лжи, потому что траектория полета баллистических ракет отслеживается крупными государствами, и каждый увидел, что армянская армия целенаправленно обстреляла в ночное время мирный город, именно жилой квартал города, расположенного вдалеке от зоны военных действий. То есть, это был не случайно открытый огонь, он преследовал цель намеренно нанести удар по жилому зданию, убить граждан Азербайджана, запугать азербайджанский народ, заставить руководство Азербайджана отказаться от освобождения земель", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"Конечно, это – военное преступление и должно быть признано миром как военное преступление. Азербайджанская армия во время войны не совершала таких преступлений, мы вели войну достойно, мы отвечали врагу на поле боя. Когда подверглись бомбардировке Гянджа и другие города – Мингячевир, Барда, Тертер, Геранбой, Агдамский район, Физулинский район, Нафталан, я говорил, что мы отомстим на поле боя. В отличие от армян мы никогда не совершим военных преступлений. Это еще раз свидетельствует о величии нашего народа, правильности нашей политики.

Посмотрите, какими подлыми деяниями потерпевшая поражение на поле боя, имеющая в своей армии 10 тыс дезертиров, полностью опозоренная Армения пыталась нас остановить. Но азербайджанский народ, даже выбравшиеся из-под этих развалин, окровавленные, потерявшие своих близких люди говорили: мы должны идти только вперед. Никто и ничто не могло нас остановить. Мы отомстили за этих невинных людей, наших шехидов на поле боя, поставили Армению на колени, нанесли ей поражение. Мы одержали победу над армянским фашизмом и восстановили справедливость", - подчеркнул президент Азербайджана.

Мемориальный комплекс на площади 4 га увековечит разрушенные здания так, как они остались после терактов. "Это не должно быть стерто из нашей памяти. Мы не должны забывать армянского вандализма. Война закончилась. Да, мы говорим, что нужен мир. Но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм. Не должны забывать жертв Ходжалы. Не должны забывать и не забудем жертв Гянджи и других наших городов. Склоняя головы перед их священной памятью, мы еще раз говорим, что их кровь не осталась на земле. Может быть, это станет утешением для их близких. В то же время мы говорим, что мы – народ-победитель, мы – государство-победитель. Мы одержали победу над армянским фашизмом. Мы должны сделать все возможное, чтобы армянский фашизм больше никогда не поднял голову", - призвал азербайджанский лидер.

При этом армянский национализм никуда не делся, и с ним необходимо продолжать борьбу. Одним из его проявлений стала попытка в прошлую пятницу показать в Москве фильм о пособнике нацистов Гарегине Нжде. "По настоянию российской общественности эта позорная акция не состоялась. Впервые этот вопрос на политическую плоскость вынес именно я. Я и в прежние годы неоднократно поднимал в своих выступлениях вопрос об армянских фашистах. Я поднимал перед международными организациями, странами вопрос о том, что нельзя допускать героизацию фашистов. Что касается палача Нжде, то я поднял этот вопрос в своем выступлении на одном из саммитов СНГ. Я сказал, что памятник, установленный Нжде в столице Армении – Иреване, является пропагандой фашизма. Этому должен быть положен конец. Этот человек был фашистом. Он был палачом. Этот человек совершил убийство невинных азербайджанцев, а затем – во время Второй мировой войны – солдат и офицеров советской армии. Нжде – фашист, и это должен знать каждый", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"В Армении же происходит его героизация. Если бы это было связано только с прежней фашистской властью, то еще полбеды. Но, к сожалению, нынешние власти Армении пропагандируют и защищают фашистов. Проведение в Москве по линии армянской диаспорской организации этой невыносимой акции не умещается ни в какие рамки, потому что Россия сама, как и Азербайджан, находится в авангарде борьбы против героизации фашизма. С российской стороной неоднократно проводился обмен мнениями по данному вопросу. На уровне президентов, других должностных лиц, общественных организаций мы едины во мнении. Нельзя допустить, чтобы фашизм поднял голову. Надо положить конец попыткам искажения истории Второй мировой войны. Эта политика поведет мир к пропасти. Нельзя героизировать фашизм. Но Армения, с одной стороны официально присоединяясь к этому мнению, фактически предпринимает конкретные шаги, связанные с героизацией такого фашиста, как Нжде. До сих пор в Армении, Иреване есть улицы, площади, станция метро, носящие имя фашиста Нжде, ему поставлен большой – шестиметровый памятник. Этот памятник до сих пор не снесен", - напомнил он.

"О чем это говорит? Это говорит о том, что армянский фашизм живет. Да, во Второй Карабахской войне, Отечественной войне мы одержали победу над армянским фашизмом. Могу сказать, что армянские фашисты сегодня не так активны, как в прежние годы. Но мы видим, что фашизм поднимает голову, поднимает голову в Армении. Бывшие фашистские руководители Армении, убийцы детей Саргсян, Кочарян поднимают головы и вновь пытаются бросить вызов. Мы нанесли им поражение, они пали на колени перед нами. Они останутся в истории как дезертиры. В том числе в истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся как дезертиры, потому что с приближением азербайджанской армии к Шуше они, как трусливые зайцы, бежали из Ханкенди. Но сейчас поднимают голову в Армении, в России. Проведение в столице России по линии армянской диаспорской организации такой позорной акции является доказательством моих слов", - отметил президент Азербайджана.

"Мы нанесли поражение армянскому фашизму, но он не уничтожен. Мы и дальше будем стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма, и у нас на это хватит сил. Но надо, чтобы и другие страны, международная общественность были солидарны в данном вопросе. Нужно, чтобы эти разрушения, учиненные армянским фашизмом в XXI веке, стали для всех примером того, что фашизм не бывает хорошим или плохим. Покровителям армян, тем, кто стоит за Арменией, тоже следует знать это, понять и оценить нашу историческую миссию – какое зло мы уничтожили. Мы не только освободили свои земли, но и очистили регион, Южный Кавказ от этих злодейских сил. Еще раз говорю, сегодня они находятся в жалком положении. Но никто не может гарантировать, что они не поднимут голову вновь. Мы никогда не можем позволить, чтобы армянский фашизм поднял голову в нашем регионе. Мы никогда не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если увидим такую угрозу, то уничтожим ее прямо на месте", - заключил азербайджанский лидер.