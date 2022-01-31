Дагестанским учителям не выплатили зарплату

31 янв. 14:44

Педагоги из 20 муниципалитетов обратились с жалобой в Минобрнауки Дагестана на неполную выплату зарплаты за декабрь 2021 года. Об этом рассказал министр образования и науки республики Яхья Бучаев во время совещания у главы региона Сергея Меликова.

Отмечается, что в тяжелой ситуации оказался Ногайский район, где заработную плату недополучили порядка 400 преподавателей. Как сообщил Бучаев, в настоящее время идет проверка информации.

Глава ведомства отметил, министерство финансов Дагестана полностью перечислило зарплату учителей за прошлый год. Кроме того, до муниципалитетов довели всю сумма заработной платы за январь.

Поводом для обсуждения данной темы стала информация, что педагогам Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов не выплатили зарплату за декабрь. Глава Минобрнауки Дагестана заявил, что частично зарплату за декабрь выплатили еще в прошлом году. Перерасчет и выплата оставшейся части будут произведены после анализа фактически сложившейся задолженности.