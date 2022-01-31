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Врачи не исключают, что пандемия кончится, когда коронавирусом переболеют дети

Врачи не исключают, что пандемия кончится, когда коронавирусом переболеют дети

По мнению медиков, возросшая заболеваемость коронавирусом среди детей на фоне распространения "омикрона" может свидетельствовать о скором окончании пандемии.

"Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения. <…> Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом "омикрон", особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями", - сообщила заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

В эту волну "клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию» от привычных респираторных инфекций, указала она. "Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", - предположила врач.

Такого же мнения придерживается заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

Баннова добавила, что сейчас дети "намного быстрее справляются и намного быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам".

В России на четвертой неделе 2022 года количество детей с ковидом возросло на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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