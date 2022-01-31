Врачи не исключают, что пандемия кончится, когда коронавирусом переболеют дети

31 янв. 14:35

По мнению медиков, возросшая заболеваемость коронавирусом среди детей на фоне распространения "омикрона" может свидетельствовать о скором окончании пандемии.

"Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения. <…> Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первыми встретились со штаммом "омикрон", особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями", - сообщила заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей.

В эту волну "клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию» от привычных респираторных инфекций, указала она. "Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, (что) это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", - предположила врач.

Такого же мнения придерживается заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

Баннова добавила, что сейчас дети "намного быстрее справляются и намного быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам".

В России на четвертой неделе 2022 года количество детей с ковидом возросло на 210,5% по сравнению с предыдущей неделей.