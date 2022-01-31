В Кремле заявили о непредсказуемом поведении Великобритании

31 янв. 14:19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление британского министерства иностранных дел о возможной конфискации имущества предпринимателей демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона.

Он подчеркнул, что это является поводом для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур.

"Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо все называть своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон допускает, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.