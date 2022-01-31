СМИ: ежемесячная плата по ипотеке в России в этом году вырастет на 21%

31 янв. 14:14

В России уже к середине лета может на 21% вырасти ежемесячная плата по ипотеке, считают участники рынка, пишут "Известия".

Аналитики учли рост цен на жилье и повышение средних ипотечных ставок в стране. В этом году новостройки в России могут подорожать на 15%, полагает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. В последние два года цены на жилье росли выше инфляции, тренд сохранится и в 2022 году, уверен он.

Причины роста цен на новое жилье прежние: дорогие стройматериалы, дефицит рабочей силы, рост ставок по проектному финансированию.

Минимальный рост цен на жилье в 2022 году будет равен инфляции, отметил управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Эксперт прогнозирует, что в течение первого полугодия средняя стоимость квартир в новостройках может вырасти на 5%. Это также приведет к росту цен на жилье на вторичном рынке.

Согласно оптимистичному прогнозу, если за полгода жилье подорожает на 5%, а средняя ипотечная ставка поднимется до 12%, ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, объяснила замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.