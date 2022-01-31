Песков: введение всероссийского локдауна не обсуждается

31 янв. 13:54

Власти не обсуждают вопрос введения федерального локдауна в России из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос не актуален, не обсуждается", - заявил он на соответствующий вопрос.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили свыше 124 тыс случаев заражения. Под наблюдением врачей находятся 1,6 млн пациентов с коронавирусом.

В 2021 году убыль населения России ускорилась из-за пандемии.

"Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное - предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, вакцинация - единственное, что защищает", - уверен Песков.