Узбекистан построит России космодром

31 янв. 13:51

Граждане Узбекистана примут участие в строительстве космодрома "Восточный" в России, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции республики.

В ведомстве отметили, что власти страны договорились с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры об отправке строителей

"По итогам переговоров между ЦЭНКИ и Агентством по внешней трудовой миграции было подписано соглашение о сотрудничестве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в строительстве будут задействованы узбекистанцы, привлеченные на работу в Россию в рамках пилотного набора. Конкурсы среди граждан республики для работы на космодроме "Восточный" уже состоялись в нескольких регионах Узбекистана.