Эрдоган: Турция делает ставку на улучшение качества образование

31 янв. 13:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии распределения 15 тыс. учителей в образовательных учреждениях Турции, что страна делает ставку на дальнейшее повышение качества образования.

Глава турецкого государства обратил внимание на негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19, в том числе в сфере образования.

Он напомнил, что турецкого руководство неоднократно заявляло, что образовательный процесс в стране продолжится в очном формате. "Турция входит в незначительное число государств, которые не прекращают образование в очном формате", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он также отметил, что каждая копейка, вложенная в образование, - вклад в будущее Турции. "По итогам 2022 года объем государственных вложений в сферу образования достигнет 274 млрд турецких лир. За последние годы учащимся в Турции на бесплатной основе было роздано более 4 млрд единиц учебных пособий", - поведал турецкий лидер.

Кроме того, он указал на то, что Турция по соотношению учителей и учащихся достигла уровня стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).