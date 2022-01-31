Минздрав: под наблюдением находятся 1,6 млн россиян с коронавирусом

31 янв. 13:38

В настоящее время в России под наблюдением медиков находятся 1,6 млн человек, инфицированных коронавирусом, сообщил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"У нас сейчас на курации уже находится 1 600 000 наших граждан и 1 млн 469 тыс из них находится под курацией в амбулаторном звене", - рассказал Фисенко на совещании "Единой России" по выполнению поручения президента РФ о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что нагрузка на амбулаторное звено сейчас беспрецедентная, "ту, которую амбулаторное звено не переживало".