Нефтяных воров поймали в Казахстане

31 янв. 13:23

Казахстанские полицейские задержали преступную группировку, которая занималась похищением нефти и нефтепродуктов, а также другого сырья, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Как отметили в ведомстве, преступников удалось задержать во время похищения ими очередной партии горюче-смазочных материалов Туркестане. Подчеркивается, что воры имели при себе радиацинно-опасные предметы. Похитители нанесли многомиллионные ущербы.

В МВД заявили, что в преступную группу входили более десяти человек, часть из которых имела судимость. Кроме того, у некоторых членов банды обнаружили "сомнительную религиозную литературу" и психотропные вещества. Помимо воровства сырья, они также занимались грабежами, вымогательством, "покровительством" предпринимателей и рэкетом.

Стоит добавить, что от действий похитителей пострадала крупнейшая уранодобывающая компания страны – "Казатомпром»".

Уточняется, что все причастные были доставлены в СИЗО. Начаты досудебные расследования по статьям 197 ("О незаконных операциях с нефтью и нефтепродуктами"), 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов") и 296 ("Незаконное обращение с наркотическими средствами") УК РК.