Главой Алматы стал Ерболат Досаев

31 янв. 13:18

Ерболат Досаев, до настоящего времени возглавлявший Национальный банк Казахстана, назначен мэром (акимом) Алматы.

Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности акима города Бакытжана Сагинтаева, он был главой Алматы 720 дней.

Досаев в разные годы был главой министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики. Нацбанк Казахстана он возглавлял с февраля 2019 года.