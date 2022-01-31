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Главой Алматы стал Ерболат Досаев

Главой Алматы стал Ерболат Досаев

Ерболат Досаев, до настоящего времени возглавлявший Национальный банк Казахстана, назначен мэром (акимом) Алматы.

Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности акима города Бакытжана Сагинтаева, он был главой Алматы 720 дней.

Досаев в разные годы был главой министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики. Нацбанк Казахстана он возглавлял с февраля 2019 года.

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