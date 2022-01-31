В европейских газохранилищах осталось 39% газа

31 янв. 13:05

В "Газпроме" сообщили о текущей заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы на 29 января - 39%. При этом отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон.

"В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. <…> На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 млрд кубометров газа",- сообщается на официальном канале компании "Газпром" в мессенджере Telegram.