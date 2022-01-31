Жительница Ставрополья избила знакомую табуреткой

31 янв. 12:55

В Ставропольском крае задержали женщину, избившую свою знакомую табуреткой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

В ведомстве отметили, что между двумя женщинами возникла ссора, когда они выпивали спиртные напитки. В ходе конфликта одна из женщин ударила другую табуреткой по голове.

В отделе полиции подозреваемая созналась в содеянном. Правоохранители выяснили, что женщина ранее уже была судима.

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Победа26".