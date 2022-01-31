Свыше 124 тыс случаев коронавируса выявили в России за сутки

31 янв. 12:51

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили еще 124 070 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 23 417, в Санкт-Петербурге - 15 802, в Московской области - 11 470. В Ставропольском крае новых случаев 1 451, в Краснодарском крае - 1 936, в Дагестане - 550, в Крыму - 595, в Чечне - 374, в Кабардино-Балкарии - 230, в Адыгее - 247, в Северной Осетии - 196, в Карачаево-Черкесии - 228, в Ингушетии - 182,

Общее число инфицированных в России достигло 11 861 077 человек.

Госпитализировано за сутки 9 090 человек - на 8% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 30 130 пациентов, с начала пандемии - 10 248 281.

За сутки в России умер 621 пациент с коронавирусом, за все время - 331 349 человек.