В Узбекистане 15-летний мальчик ногой ударил пенсионера по лицу

31 янв. 12:42

Подросток, пнувший ногой пожилого мужчину в Самарканде, объявлен в розыск, сообщает пресс-служба УВД по региону.

Как отметили в ведомстве, школьник нанес удар пожилому мужчине, который в тот момент шел в гости к своему соседу, ногой по голове и скрылся с места происшествия.

В настоящее время оформляются документы в отношении родителей преступника.

Уличный случай сотрудники полиции затронули во время беседы с администрацией школы, в которой учится 15-летний подросток.

В УВД подчеркнул, что мальчик занимается спортом. Чем руководствовался школьник, пока не ясно.